Развивашки. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Развивашки
1-й сезон
4-я серия
8.82017, Развивашки. Сезон 1. Серия 4
Мультсериалы0+
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Развивашки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Милый и добрый обучающий мультсериал, рассказывающий малышам о предметах, цветах и природных явлениях.

Полюбуйтесь на красивую бабочку, порхающую по полю. Скатайте снежный шар и слепите из него снеговика. Узнайте, зачем нужна теплая одежда и какого цвета бывают разные фрукты и овощи. Сравните божью коровку и настоящую корову и подумайте о разнице большого и маленького. Успокаивающий мультфильм в пастельных тонах приглашает в мир, где все вокруг интересно, а каждое новое открытие сопровождается милыми рисунками и завораживающей анимацией.

Присоединяйтесь к увлекательным урокам вместе с мультфильмом «Развивашки» для детей, смотреть онлайн который можно на Wink.

Сериал Развивашки 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск