Разведка. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Разведка
2-й сезон
1-я серия
7.22021, Intelligence
Комедии18+

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Разведка (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Списанный со счетов сотрудник АНБ Джерри переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью, хотя на самом деле ничего не смыслит в профессии. Впрочем, «Википедия» и непомерное эго помогают Джерри набить себе цену и даже установить на новом месте свои порядки.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb