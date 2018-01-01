Wink
Разведка
2-й сезон

Разведка (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

7.22021, Intelligence 6 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Списанный со счетов сотрудник АНБ Джерри переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью, хотя на самом деле ничего не смыслит в профессии. Впрочем, «Википедия» и непомерное эго помогают Джерри набить себе цену и даже установить на новом месте свои порядки.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb