Разведка (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
7.22021, Intelligence 6 серий
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Списанный со счетов сотрудник АНБ Джерри переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью, хотя на самом деле ничего не смыслит в профессии. Впрочем, «Википедия» и непомерное эго помогают Джерри набить себе цену и даже установить на новом месте свои порядки.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МЛРежиссёр
Мэтт
Липси
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- НМАктёр
Ник
Мохаммед
- ДСАктриса
Джейн
Стэннесс
- СЛАктриса
Сильвестра
Ле Тузель
- ГБАктриса
Гана
Баярсайкан
- ЭСАктриса
Элиот
Солт
- ОБАктёр
Оливер
Бирч
- ЛУАктриса
Люси
Уэйр
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- ДМАктриса
Дайан
Морган
- НМСценарист
Ник
Мохаммед
- ФКПродюсер
Филиппа
Катт
- НЭПродюсер
Нерис
Эванс
- ТХПродюсер
Том
Ходжис
- НМПродюсер
Ник
Мохаммед