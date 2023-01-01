Разведка
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Разведка
7.22020, Intelligence 2 сезона
Комедии18+

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Разведка (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Списанный со счетов сотрудник АНБ Джерри переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью, хотя на самом деле ничего не смыслит в профессии. Впрочем, «Википедия» и непомерное эго помогают Джерри набить себе цену и даже установить на новом месте свои порядки. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb