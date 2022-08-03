Разноцветная комедия. Сезон 1. Серия 15
Разноцветная комедия
1-й сезон
15-я серия

Разноцветная комедия (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2019, Mixed-ish
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Спин-офф «Черной комедии», рассказывающий о Рэйнбоу Джонсон, которая родилась в смешанной семье. Вы увидите, какие трудности героине пришлось пережить в детстве, ведь в обществе с исключительно формальной толерантностью для белых она слишком черная, а для черных — слишком белая.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.9 IMDb

