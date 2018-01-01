Разноцветная комедия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Спин-офф «Черной комедии», рассказывающий о Рэйнбоу Джонсон, которая родилась в смешанной семье. Вы увидите, какие трудности героине пришлось пережить в детстве, ведь в обществе с исключительно формальной толерантностью для белых она слишком черная, а для черных — слишком белая.

