Рассвет на Санторини (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92017, Рассвет на Санторини. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Как и любая девушка Нина мечтает встретить своего принца. Однажды на ее фотографию в соцсетях обращает внимание не то чтобы принц, а настоящий король: греческий миллионер. Грек сразу же зовет Нину на свадьбу. Нина решает пойти ва-банк и отправляется на Санторини. Случайная встреча на корабле по пути к жениху переворачивает планы Нины с ног на голову.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Александр
Пашков
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ЕГАктёр
Евгений
Ганелин
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- СЩАктриса
Светлана
Щедрина
- ИПАктёр
Иван
Паршин
- ВЗАктёр
Валерий
Захарьев
- МКАктёр
Максим
Карлышев
- КОАктриса
Кристина
Оленникова
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий