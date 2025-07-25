Рассвет на Санторини (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Как и любая девушка Нина мечтает встретить своего принца. Однажды на ее фотографию в соцсетях обращает внимание не то чтобы принц, а настоящий король: греческий миллионер. Грек сразу же зовет Нину на свадьбу. Нина решает пойти ва-банк и отправляется на Санторини. Случайная встреча на корабле по пути к жениху переворачивает планы Нины с ног на голову.

