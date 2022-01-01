Rage Arena 3 (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Степанян vs Валович
Степанян vs Валович

8.32022, Степанян vs Валович
Спортивный, Спортивный18+

В этот раз на RAGE заглянул боец из Уганды - Рональд Одоч, чемпион Африки и интерконтинентальный чемпион среди профессионалов WKF и чемпион мира WKF. Горячий приeм ему обеспечил трехкратный чемпион мира WAKO и WLF, а также один из победителей первого турнира RAGE - Шамиль «Чeрный принц» Гасанбеков.

