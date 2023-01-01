Rage Arena 3
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Rage Arena 3

Rage Arena 3 (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.42022, Rage Arena 3 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

Rage Arena 3

Сюжет

В этот раз на RAGE заглянул боец из Уганды - Рональд Одоч, чемпион Африки и интерконтинентальный чемпион среди профессионалов WKF и чемпион мира WKF. Горячий приeм ему обеспечил трехкратный чемпион мира WAKO и WLF, а также один из победителей первого турнира RAGE - Шамиль «Чeрный принц» Гасанбеков.

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