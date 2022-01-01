Rage Arena 3 (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыRage Arena 3Rage Arena 3Бурангулов vs Новрузов
8.32022, Бурангулов vs Новрузов
Спортивный, Спортивный18+
О сериале
В этот раз на RAGE заглянул боец из Уганды - Рональд Одоч, чемпион Африки и интерконтинентальный чемпион среди профессионалов WKF и чемпион мира WKF. Горячий приeм ему обеспечил трехкратный чемпион мира WAKO и WLF, а также один из победителей первого турнира RAGE - Шамиль «Чeрный принц» Гасанбеков.
