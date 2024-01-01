Пять дней до полуночи (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Профессор физики и блестящий ученый Джей Ти Ноймайер находит загадочный чемоданчик с материалами расследования жестокого убийства. В самих материалах нет ничего необычного: фотографии трупа, пуля, ставшая причиной смерти потерпевшего, список подозреваемых и даже вырезка из газеты с сообщением о преступлении.
Необычно лишь то, что само убийство должно произойти через пять дней, а его жертвой станет сам Джей Ти! Поначалу он принимает всё это за дурацкий розыгрыш, но когда события начинают развиваться именно так, как описано в деле, становится ясно, что материалы подлинные. У Джей Ти остаются считанные дни для того, чтобы раскрыть тайну собственной смерти и, по возможности, предотвратить неотвратимое будущее…
- МВРежиссёр
Майкл
В. Уоткинс
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- РКАктёр
Рэнди
Куэйд
- КМАктриса
Кари
Матчетт
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- ГГАктриса
Гейдж
Голайтли
- ДМАктёр
Дэвид
Макилрайт
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- РСАктёр
Роб
Стюарт
- ЭПСценарист
Энтони
Пекэм
- ДКПродюсер
Дэвид
Киршнер
- КЛПродюсер
Карен
Луп
- ЭППродюсер
Энтони
Пекэм
- КСПродюсер
Кори
Синега
- ДКМонтажёр
Дэвид
Крэбтри