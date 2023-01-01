Wink
Пять дней до полуночи
Актёры и съёмочная группа сериала «Пять дней до полуночи»

Режиссёры

Майкл В. Уоткинс

Michael W. Watkins
Режиссёр

Актёры

Тимоти Хаттон

Timothy Hutton
АктёрJ.T. Neumeyer
Рэнди Куэйд

Randy Quaid
АктёрIrwin Sikorski
Кари Матчетт

Kari Matchett
АктрисаClaudia Whitney
Хеймиш Линклейтер

Hamish Linklater
АктёрCarl Axelrod
Энгус Макфадьен

Angus Macfadyen
АктёрRoy Bremmer
Гейдж Голайтли

Gage Golightly
АктрисаJesse Neumeyer
Дэвид Макилрайт

David McIlwraith
АктёрBrad Hume
Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрTim Sanders
Роб Стюарт

Rob Stewart
АктёрDr. Dan Westville

Сценаристы

Энтони Пекэм

Anthony Peckham
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Киршнер

David Kirschner
Продюсер
Карен Луп

Karen Loop
Продюсер
Энтони Пекэм

Anthony Peckham
Продюсер
Кори Синега

Corey Sienega
Продюсер

Монтажёры

Дэвид Крэбтри

David Crabtree
Монтажёр