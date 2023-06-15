WinkСериалыПутешествия на стиле3-й сезон10-я серия
8.72014, Travel in Style
Реалити - шоу18+
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Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.8 КиноПоиск