Путешествия на стиле. Сезон 3
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Путешествия на стиле
3-й сезон
8.72014, Travel in Style 13 серий
Реалити - шоу18+

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Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

О сериале

Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.

Страна
США
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

7.8 КиноПоиск