Путешествия на стиле. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Путешествия на стиле
2-й сезон
6-я серия
8.72014, Travel in Style
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск