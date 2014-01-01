Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Путешествия на стиле. Сезон 2. Серия 3
Путешествия на стиле
2-й сезон
3-я серия
8.72014, Travel in Style
ТВ-шоу18+
Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.

