Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.



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