Путешествия на стиле. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Путешествия на стиле
1-й сезон
12-я серия
8.62014, Travel in Style
ТВ-шоу18+
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Путешествия на стиле (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Проект о секретах успеха международной индустрии гостеприимства. Что заставляет богатых путешественников отправляться в самые эксклюзивные места отдыха? Рыбалка, поло, гольф или казино? Независимо от того, находятся ли отели в городе, в сельской местности или на берегу океана, они все обладают особой атмосферой, которая делает их уникальными и почти недосягаемыми.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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