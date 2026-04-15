Путь к древнему богатству. Сезон 1. Серия 81
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Сериалы
Путь к древнему богатству
1-й сезон
81-я серия

Путь к древнему богатству (сериал, 2025) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн бесплатно

2025, Becoming the Ancient Fortune Maker
Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой парень неожиданно переносится в прошлое, в древние покои знатного рода. Вооружённый лишь смартфоном и знаниями из будущего, он использует гаджеты и современное мышление, чтобы взорвать привычный уклад старого мира. С помощью технологий и смекалки он стремительно поднимается к вершинам власти, богатства и влияния, навсегда меняя ход истории!

Страна
Китай
Жанр
Фэнтези
Время
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