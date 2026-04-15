Молодой парень неожиданно переносится в прошлое, в древние покои знатного рода. Вооружённый лишь смартфоном и знаниями из будущего, он использует гаджеты и современное мышление, чтобы взорвать привычный уклад старого мира. С помощью технологий и смекалки он стремительно поднимается к вершинам власти, богатства и влияния, навсегда меняя ход истории!

