2 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы узнаем, какой угол называется прямым, что такое угольник и для чего он используется.



Рекомендуем родителям посмотреть урок «Измерение» и «Связь числа и геометрии. Часть 1. Измерения в геометрии. Свойства фигур».



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