2 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

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Тема данного видеоурока «Письменные приемы сложения двузначных чисел с переходом через десяток вида 37 + 48». Часто приходится выполнять сложение, когда оба слагаемых из первого десятка, а сумма ; из второго десятка. Такие вычисления называются действием с переходом через десяток.



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