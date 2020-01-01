2 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрена тема «Построение прямоугольника». Вначале вспомним, какая фигура называется прямоугольником. Научимся определять их среди других геометрических фигур, относящихся к четырехугольникам. Затем попробуем построить прямоугольник на листе бумаги.



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