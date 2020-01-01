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2 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
7.32020, Построение прямоугольника
Образовательные0+
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Сезоны и серии
2 класс. Математика. Числа от 1 до 100. Нумерация. Сезон 12 класс. Математика. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Сезон 22 класс. Математика. Сложение и вычитание (устные приемы). Сезон 32 класс. Математика. Сложение и вычитание (письменные приемы) . Сезон 42 класс. Математика. Умножение и деление. Сезон 52 класс. Математика. Табличное умножение и деление. Сезон 62 класс. Математика. Составные задачи. Сезон 7
- 0+5 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+5 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+4 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+5 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+6 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+8 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+9 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+7 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+6 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+5 мин
2 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
Сюжет
На данном уроке будет рассмотрена тема «Построение прямоугольника». Вначале вспомним, какая фигура называется прямоугольником. Научимся определять их среди других геометрических фигур, относящихся к четырехугольникам. Затем попробуем построить прямоугольник на листе бумаги.
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