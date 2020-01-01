7.32020, Survivalists
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Проверка на прочность (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сюжет
Две семьи проверят себя на выносливость и силу родственных связей. Их ждут три дня по пересеченной местности и одна награда — до финишной черты доберутся только те, кто сможет выстроить кома�ндную работу, научится слушать друг друга и, конечно же, освоит необходимые для выживания навыки.
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