Проверка на прочность. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Проверка на прочность
1-й сезон
4-я серия
7.32020, Survivalists
ТВ-шоу16+

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Проверка на прочность (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Две семьи проверят себя на выносливость и силу родственных связей. Их ждут три дня по пересеченной местности и одна награда — до финишной черты доберутся только те, кто сможет выстроить командную работу, научится слушать друг друга и, конечно же, освоит необходимые для выживания навыки.

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Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 IMDb