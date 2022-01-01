Просто друзья. Сезон 1. Серия 20
7.82022, Sadece Arkadasiz
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Просто друзья (сериал, 2022) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

О сериале

Турецкая адаптация итальянского комедийного сериала, где парню и девушке, которые притворялись парой, приходится искать настоящую вторую половинку, чтобы не потерять жилплощадь. Эдже и Умут довольны своим шикарным домом. Он принадлежит тете Умута, но она считает их женихом и невестой, поэтому позволяет в нем жить. Однако все тайное становится явным, и теперь она выдвигает новое условие: дом получит тот их них, кто первым женится или выйдет замуж. Другому же придется освобождать помещение. Умут и Эдже не горят желанием заводить настоящую семью, но начинают каждый день ходить на свидания, чтобы стать официальными хозяевами дома.

Страна
Турция
Жанр
Комедия
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

5.8 IMDb