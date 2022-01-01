Просто друзья (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Турецкая адаптация итальянского комедийного сериала, где парню и девушке, которые притворялись парой, приходится искать настоящую вторую половинку, чтобы не потерять жилплощадь. Эдже и Умут довольны своим шикарным домом. Он принадлежит тете Умута, но она считает их женихом и невестой, поэтому позволяет в нем жить. Однако все тайное становится явным, и теперь она выдвигает новое условие: дом получит тот их них, кто первым женится или выйдет замуж. Другому же придется освобождать помещение. Умут и Эдже не горят желанием заводить настоящую семью, но начинают каждый день ходить на свидания, чтобы стать официальными хозяевами дома.



Сериал Просто друзья 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.