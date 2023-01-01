Просто друзья (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+14 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 1
- 18+16 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 2
- 18+18 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 3
- 18+16 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 4
- 18+15 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 5
- 18+16 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 6
- 18+14 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 7
- 18+17 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 8
- 18+14 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 9
- 18+15 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 10
- 18+15 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 11
- 18+16 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 12
- 18+13 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 13
- 18+13 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 14
- 18+16 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 15
- 18+16 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 16
- 18+18 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 17
- 18+17 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 18
- 18+19 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 19
- 18+18 мин
Просто друзья
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Турецкая адаптация итальянского комедийного сериала, где парню и девушке, которые притворялись парой, приходится искать настоящую вторую половинку, чтобы не потерять жилплощадь. Эдже и Умут довольны своим шикарным домом. Он принадлежит тете Умута, но она считает их женихом и невестой, поэтому позволяет в нем жить. Однако все тайное становится явным, и теперь она выдвигает новое условие: дом получит тот их них, кто первым женится или выйдет замуж. Другому же придется освобождать помещение. Умут и Эдже не горят желанием заводить настоящую семью, но начинают каждый день ходить на свидания, чтобы стать официальными хозяевами дома.
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