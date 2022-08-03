Wink
Детям
Проклятие острова Оук
2-й сезон
2-я серия

Проклятие острова Оук (сериал, 2014) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2014, The Curse of Oak Island 2
Документальный, Реалити - шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?

Страна
США
Жанр
Документальный, Реалити - шоу
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb