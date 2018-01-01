WinkДетямПроклятие острова Оук2-й сезон
Проклятие острова Оук (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
2014, The Curse of Oak Island 2 10 серий
Документальный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb