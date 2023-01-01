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Проклятие острова Оук

Проклятие острова Оук (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, The Curse of Oak Island 2 сезона
Документальные12+

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Сюжет

У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb