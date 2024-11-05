Проект Дельта (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Проект Дельта
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Пытаясь понять, почему ее отец совершил попытку самоубийства, девушка попадает в мир паранормальных способностей, параллельных измерений и правительственных заговоров. Сериал «Проект Дельта» — молодежный фантастический детектив из Португалии.
Виолета — молодая девушка на пороге взрослой жизни. Она несколько лет находится в состоянии депрессии и живет маленькой деревне, пока отец почти все время проводит на чердаке их дома. Но вот однажды он решается спрыгнуть со скалы, после чего впадает в глубокую кому. Перед трагедией Виолете снится странный сон, где отец, прощаясь, прошептал слово «Лира». Пытаясь понять, что привело отца к такому страшному шагу, Виолета пытается восстановить отношения с друзьями и исследовать способности, о которых она даже не подозревала.
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