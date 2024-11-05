Пытаясь понять, почему ее отец совершил попытку самоубийства, девушка попадает в мир паранормальных способностей, параллельных измерений и правительственных заговоров. Сериал «Проект Дельта» — молодежный фантастический детектив из Португалии.



Виолета — молодая девушка на пороге взрослой жизни. Она несколько лет находится в состоянии депрессии и живет маленькой деревне, пока отец почти все время проводит на чердаке их дома. Но вот однажды он решается спрыгнуть со скалы, после чего впадает в глубокую кому. Перед трагедией Виолете снится странный сон, где отец, прощаясь, прошептал слово «Лира». Пытаясь понять, что привело отца к такому страшному шагу, Виолета пытается восстановить отношения с друзьями и исследовать способности, о которых она даже не подозревала.



Какие невероятные приключения ждут героев, вы узнаете из сериала «Проект Дельта» (2023), смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

