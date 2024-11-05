Проект Дельта. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Проект Дельта
1-й сезон
5-я серия
6.62023, Projeto Delta
Приключения18+

Проект Дельта (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пытаясь понять, почему ее отец совершил попытку самоубийства, девушка попадает в мир паранормальных способностей, параллельных измерений и правительственных заговоров. Сериал «Проект Дельта» — молодежный фантастический детектив из Португалии.

Виолета — молодая девушка на пороге взрослой жизни. Она несколько лет находится в состоянии депрессии и живет маленькой деревне, пока отец почти все время проводит на чердаке их дома. Но вот однажды он решается спрыгнуть со скалы, после чего впадает в глубокую кому. Перед трагедией Виолете снится странный сон, где отец, прощаясь, прошептал слово «Лира». Пытаясь понять, что привело отца к такому страшному шагу, Виолета пытается восстановить отношения с друзьями и исследовать способности, о которых она даже не подозревала.

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Страна
Португалия
Жанр
Приключения
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 IMDb