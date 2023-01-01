Проект Дельта. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Проект Дельта
1-й сезон
1-я серия
6.72023, Projeto Delta
Приключения16+

Проект Дельта (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пытаясь понять, почему ее отец совершил попытку самоубийства, девушка попадает в мир паранормальных способностей, параллельных измерений и правительственных заговоров. Сериал «Проект Дельта» — молодежный фантастический детектив из Португалии.

Виолета — молодая девушка на пороге взрослой жизни. Она несколько лет находится в состоянии депрессии и живет маленькой деревне, пока отец почти все время проводит на чердаке их дома. Но вот однажды он решается спрыгнуть со скалы, после чего впадает в глубокую кому. Перед трагедией Виолете снится странный сон, где отец, прощаясь, прошептал слово «Лира». Пытаясь понять, что привело отца к такому страшному шагу, Виолета пытается восстановить отношения с друзьями и исследовать способности, о которых она даже не подозревала.

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Информация

Страна
Португалия
Качество
Full HD
Жанры
Приключения

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