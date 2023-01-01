Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Читаете ли вы инструкции, прежде чем пить лекарства? Алексей Водовозов, медицинский журналист и бывший военный врач, простым языком расскажет о тонкостях приема медикаментов. Вы узнаете, какие этапы проходят новые препараты, прежде чем попасть на прилавки в аптеках, а также какую роль для исследований играет плацебо. По словам Алексея Водовозова, инструкция таблеток содержит в себе все знания человечества о конкретном средстве, а значит нужно уметь их интерпретировать. Чем запивать таблетки? Подойдет ли кофе или апельсиновый сок? Опасно ли употреблять дженерики, купить которые можно намного дешевле оригинала?



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