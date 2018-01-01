Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Вы сможете выйти на новый уровень жизни, если возьмете за правило заботиться о своем физическом и психологическом состоянии: включайте лекции от ведущих ученых, чтобы узнать, с чего начать, — 1 сезон проекта уже есть у нас на видеосервисе!



В первом сезоне Алексей Ситников, психолог и коуч, предлагает каждому слушателю научиться управлять собственным уровнем счастья и трансформировать негативные воспоминания в жизненный ресурс. Вы узнаете, чем самопринятие отличается от самооценки, а потребность в самореализации — от потребности в самоутверждении. Дмитрий Алексеев простыми словами объяснит смысл модного термина «биохакинг» и даст пошаговый алгоритм внедрения новых привычек в сферах питания, сна, спорта. Если вы никак не можете научиться просыпаться по утрам, а ночью мучаетесь от бессонницы, вам помогут рекомендации сомнолога Романа Бузунова.



Всего несколько минут времени отделяет вас от того, чтобы начать новую жизнь — сделайте этот шаг сегодня вместе с документальным проектом «Уроки легенд», смотреть бесплатно 1 сезон можно на Wink!

