Про здоровье (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Первый шаг к счастливой жизни — физическое и ментальное здоровье. Алексей Ситников, психотерапевт и тренер НЛП, микробиолог Дмитрий Алексеев, сомнолог Роман Бузунов и другие эксперты поделятся прикладными советами, как улучшить качество вашей жизни.



Посмотрев шесть лекц�ий, вы сможете получить ответы на самые главные вопросы о здоровом питании, режиме сна, физической нагрузке и даже о креативности и особенностях работы нейромедиаторов. Вы узнаете, от чего зависит уровень счастья и как замедлить процессы старения, получите инструменты борьбы со стрессом и решения нестандартных задач. Научный журналист и врач-терапевт Алексей Водовозов прольет свет на то, почему так важно читать инструкции по применению лекарственных препаратов и чем можно запивать таблетки.



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