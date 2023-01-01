Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Можете ли вы похвастаться, что просыпаетесь отдохнувшими и полными энергии для новых побед? Роман Бузунов, сомнолог и доктор медицинских наук, дает практические рекомендации, как улучшить качество сна и избавиться от бессонницы. Он раскрывает секреты использования современных гаджетов, которые помогают засыпать или, наоборот, просыпаться, а также отвечает на вопрос, почему дневной сон может быть вреден. У Романа Бузунова есть прикладные советы не только для «жаворонков», но и для «сов», которым всегда крайне сложно просыпаться по утрам.



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