Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Если термин «биохакинг» вызывает у вас недоумение, послушайте лекцию кандидата биологических наук: Дмитрий Алексеев расскажет, как улучшить качество жизни и замедлить старение благодаря простым, но регулярным действиям. Вы узнаете, как правильно спать, как часто необходимо двигаться, чтобы �повысить работоспособность организма и продлить молодость. С чего начинать здоровое питание и чем опасна инсулинорезистентность? Кому стоит осваивать стресс-менеджмент и как пение помогает снимать стресс? Почему сегодня каждому нужна цифровая гигиена?



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