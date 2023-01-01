Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Хотите научиться решать нестандартные задачи? Послушайте урок доктора психологических наук и главреда журнала «Психологические исследования» Владимира Спиридонова. Из лекции вы узнаете, как работает креативное мышление и главное — как создать условия для рождения оригинальных идей.



Какая система мотивации наиболее эффективна? Как измерить креативность и чем она опасна? Что сильнее влияет на уровень творчества: положительные эмоции или негативные эмоции? Ответы ждут вас на Wink: заходите на наш видеосервис, чтобы смотреть бесплатно коллекции уроков со звездами киноиндустрии, артистами, учеными и писателями.



Сериал Владимир Спиридонов 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.