Владимир Спиридонов. Креативность во всех сферах жизни
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Сериалы
Про здоровье
1-й сезон
Владимир Спиридонов. Креативность во всех сферах жизни

Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82023, Владимир Спиридонов. Креативность во всех сферах жизни
Документальные16+
Психолог Владимир Спиридонов о креативности и факторах, влияющих на её развитие.

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Сюжет

Хотите научиться решать нестандартные задачи? Послушайте урок доктора психологических наук и главреда журнала «Психологические исследования» Владимира Спиридонова. Из лекции вы узнаете, как работает креативное мышление и главное — как создать условия для рождения оригинальных идей.

Какая система мотивации наиболее эффективна? Как измерить креативность и чем она опасна? Что сильнее влияет на уровень творчества: положительные эмоции или негативные эмоции? Ответы ждут вас на Wink: заходите на наш видеосервис, чтобы смотреть бесплатно коллекции уроков со звездами киноиндустрии, артистами, учеными и писателями.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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