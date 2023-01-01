Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

«Социальная позитивность — это витамин для нашей психики», — так говорит Александр Колмановский, психолог и преподаватель МГУ имени Ломоносова. Социальная позитивность не равнозначна терпимости и важна в первую очередь для сохранения психологического здоровья. Лекция психолога поможет слушателям увидеть разницу между такими понятиями, как потребность в самореализации и в самоутверждении, а также понять, к чему стремиться, чтобы избежать неврозов. Один из главных показателей психологического здоровья — это самопринятие. Но знаете ли вы, чем это понятие отличается от самооценки?



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