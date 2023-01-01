Александр Колмановский. Социальная позитивность
Wink
Сериалы
Про здоровье
1-й сезон
Александр Колмановский. Социальная позитивность

Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.82023, Александр Колмановский. Социальная позитивность
Документальные16+
Психолог Александр Колмановский о том, как социальная позитивность влияет на чувство счастья и удовлетворения жизнью.

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Социальная позитивность — это витамин для нашей психики», — так говорит Александр Колмановский, психолог и преподаватель МГУ имени Ломоносова. Социальная позитивность не равнозначна терпимости и важна в первую очередь для сохранения психологического здоровья. Лекция психолога поможет слушателям увидеть разницу между такими понятиями, как потребность в самореализации и в самоутверждении, а также понять, к чему стремиться, чтобы избежать неврозов. Один из главных показателей психологического здоровья — это самопринятие. Но знаете ли вы, чем это понятие отличается от самооценки?

Чтобы узнать, какое влияние на здоровье оказывают отношения с родителями, подписывайтесь на Wink — смотреть бесплатно лекции о здоровье можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

Сериал Александр Колмановский 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг