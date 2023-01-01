Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Алексей Ситников, психолог и сертифицированный тренер НЛП, рассказывает, от чего зависит счастье, а главное — как научиться им управлять. Из лекции вы узнаете, что такое нейромедиаторы и как они влияют на наши эмоции. Человеческое восприятие побед и неудач на 50% зависит от генетики, зато мы мож�ем влиять на работу нейромедиаторов через сон, питание, образ жизни и установки: не упустите шанс научиться трансформировать неприятные воспоминания в ресурс.



Например, вы знали, что у серийных убийц обычно низкий уровень серотонина, а вегетарианцы нередко бывают агрессивны? А хотите узнать, как воспитать у ребенка вкус к жизни с самого детства? Включайте урок, и психолог Алексей Ситников станет вашим проводником в яркую и энергичную жизнь.



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