Алексей Ситников. Как регулировать настройки своего восприятия для повышения качества жизни
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Про здоровье
1-й сезон
Алексей Ситников. Как регулировать настройки своего восприятия для повышения качества жизни

Про здоровье (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82023, Алексей Ситников. Как регулировать настройки своего восприятия для повышения качества жизни
Документальные16+
Психотерапевт Алексей Ситников о том, как управлять восприятием информации и преодолевать внутренние ограничения.

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Сюжет

Алексей Ситников, психолог и сертифицированный тренер НЛП, рассказывает, от чего зависит счастье, а главное — как научиться им управлять. Из лекции вы узнаете, что такое нейромедиаторы и как они влияют на наши эмоции. Человеческое восприятие побед и неудач на 50% зависит от генетики, зато мы можем влиять на работу нейромедиаторов через сон, питание, образ жизни и установки: не упустите шанс научиться трансформировать неприятные воспоминания в ресурс.

Например, вы знали, что у серийных убийц обычно низкий уровень серотонина, а вегетарианцы нередко бывают агрессивны? А хотите узнать, как воспитать у ребенка вкус к жизни с самого детства? Включайте урок, и психолог Алексей Ситников станет вашим проводником в яркую и энергичную жизнь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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