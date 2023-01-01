Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

От книги до фильма: режиссер Клим Шипенко делится своим опытом работы над экранизациями.



Хорошего сюжета еще не достаточно для хорошего фильма; далеко не любую историю можно перенести с бумаги на экран. По словам Клима Шипенко, снявшего успешную экранизацию фильма «Текст», секрет в том, чтобы влюбиться в то, о чем собираешься рассказывать. Интуиция подскажет, что делать, если ты действительно понял сюжет и готов работать над адаптацией. Конечно, важна и позиция писателя: Шипенко рассказывает о процессе совместной работы с Дмитрием Глуховским. У творцов из разных миров могут быть разногласия, но каждый должен понимать, что чем-то придется жертвовать — и только тогда получится хорошо.



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