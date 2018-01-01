Про кино (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Как снимают Тодоровский и Сокуров? Кто адаптирует книги для экранизаций? Почему бывший артхаус — сейчас классика? Узнайте в 1 сезоне кинолекций из цикла «Уроки легенд» на Wink.



Крупнейшие режиссеры, писатели, фотографы и актеры современности делятся своими постулатами. Ведь снять фильм — это не просто записать картинку на камеру: за всем стоит идея, работа большой команды истинных профессионалов и многое другое. Так, по мнению Александра Сокурова, никакое кино не обходится без раскрытия национального характера. Тимур Бекмамбетов, пионер в жанре скринлайф, рассказывает о том, как снимает свои необычные фильмы. Валерий Тодоровский вспоминает годы своей юности, каким кинематограф был тогда и что изменилось сейчас.



1 сезон лекций про кино из курса «Уроки легенд»


