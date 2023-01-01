Про кино (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Кино глазами режиссеров: цикл лекций о творческом поиске, воспитании вкуса и современном кинематографе.



Зрители нечасто задумываются, чего стоит снять фильм для всей команды: каково быть режиссером, сценаристом или исполнять главную роль? А отдавать свое произведение под киноадаптацию? Снимать кино в эпоху виртуальной реальности? На все эти вопросы отвечают герои: прославленные деятели индустрии с богатым и разнообразным опытом. Из уроков можно вынести многое: подробности съемочного процесса, сложности написания сценария, узнать больше о разнице между фильмами и сериалами и разобраться, почему же режиссеры, актеры и все остальные участники кинопроизводства так горят своим делом.



Классика, артхаус и коммерческое кино все еще уживаются вместе, а сериалы становятся важнее фильмов. Почему? Узнайте в семи лекциях, посвященным кино, из курса «Уроков Легенд» на платформе Wink.



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