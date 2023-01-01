Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Как выжить в постоянно меняющемся мире? Успешный предприниматель и инвестор Гор Нахапетян дает советы компаниям, стремящимся к успеху в наши дни. Сейчас парадигма «заработать деньги любой ценой» уходит в прошлое — руководители корпораций вынуждены думать и том, какой след они оставляют на п�ланете в наш технологический век. Самое главное — придерживаться своей миссии и не терять фокус, так как рассеянное внимание больше всего мешает успеху. Нужно не забывать и про постоянно меняющуюся среду: компании-долгожители добиваются процветания благодаря способности предвидеть изменения и быстро адаптироваться к ним.



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