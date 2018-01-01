Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Про карьеру. Сезон 1
Документальный16+
Выходим на новый уровень в карьере с Ксенией Собчак, Алексеем Ситниковым и другими успешными людьми

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Подготовка к переговорам и настройка на успех: ведущие российские бизнес-тренеры, футурологи и пиарщики в 1 сезоне лекций про карьеру из цикла «Уроки легенд» — все лекции уже есть на Wink.

Современный мир меняется настолько быстро, что порой крайне сложно успевать адаптироваться под новые запросы. Разобраться с этими задачами помогут лучшие эксперты страны: Александр Цыпкин, Радислав Гандапас, Ксения Собчак и другие обсудят, как добиваться высот в корпоративном мире, осуществлять профессиональный и карьерный рост, строить личный бренд и не бояться меняться. Ключи к успеху — гармоничная команда, открытость новому и, конечно, отличные навыки переговорщика!

Хотите узнать больше о том, как строят свой бизнес и карьеру лучшие из лучших и чему стоит у них научиться? Смотреть 1 сезон лекций про карьеру из цикла «Уроки легенд» можно на Wink!

