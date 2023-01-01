Про карьеру (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Как просить повышения зарплаты, как создать свой бренд и как настроиться на успех: семь лекций об построении карьеры от ведущих экспертов страны.



Все мы рано или поздно задумываемся о том, как договориться с начальником о повышении, куда двигаться по карьерной лестнице, высоко ли мы ценимся на рынке и вообще — как не забывать получать удовольствие от работы. В цикле лекций про карьеру титулованные бизнес-коучи, психотерапевты, коммуникаторы и журналисты делятся опытом и дают советы, как преуспеть во всех этих направлениях.



Какие профессии будут востребованы через десять лет? Как определить свои зоны роста и успешно меняться в нужном направлении? Узнайте в карьерном цикле лекций «Уроки Легенд» эксклюзивно на видеосервисе Wink.



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