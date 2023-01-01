Ксения Собчак. Личный бренд: команда и лидерство
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Про карьеру
1-й сезон
Ксения Собчак. Личный бренд: команда и лидерство

Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

5.32023, Ксения Собчак. Личный бренд: команда и лидерство
Документальные16+
Журналист и телеведущая Ксения Собчак о том, как развивать лидерские качества и по каким принципам собирать команду

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Сюжет

Журналист и ведущая Ксения Собчак делится своими методами подбора команды, построения коллективных ценностей и развития личного бренда. По словам эксперта, при наборе сотрудников важно обращать внимание не только на впечатляющее резюме, но и на качества человека как собеседника и члена команды. Для креативного и эффективного рабочего процесса важно разнообразие внутри коллектива, но при этом необходим и объединяющий фактор. Ну и роль лидера, основанную на развитой харизме, тоже важно выполнять правильно.

Какими еще секретами из личного опыта делится Ксения? Узнайте в лекции, посвященной личному бренду, из карьерного блока «Уроков Легенд» на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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