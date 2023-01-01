Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Журналист и ведущая Ксения Собчак делится своими методами подбора команды, построения коллективных ценностей и развития личного бренда. По словам эксперта, при наборе сотрудников важно обращать внимание не только на впечатляющее резюме, но и на качества человека как собеседника и члена команды. Для креативного и эффективного рабочего процесса важно разнообразие внутри коллектива, но при этом необходим и объединяющий фактор. Ну и роль лидера, основанную на развитой харизме, тоже важно выполнять правильно.



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