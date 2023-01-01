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Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
5.32023, Александр Цыпкин. 5 вариантов карьерного роста
Документальные16+
Эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин о том, как развиваться в компании, просить о повышении и что делать, если хантят конкуренты
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Сюжет
Как оставаться востребованным на рынке и в коллективе? Эксперт в области стратегических коммуникаций Александр Цыпкин объясняет, почему важно постоянно расти. Повышение должности, зарплаты или числа подчиненных — сигнал не только для самого работника, но и для потенциальных работодателей и хэдхантеров. Чтобы оставаться «в цене», об этом необходимо помнить, как и о том, что слишком часто менять место работы тоже не дальновидно.
Как просить и получать больше с помощью искусных переговоров? Узнайте в лекции из карьерного блока «Уроков Легенд» на портале Wink.
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