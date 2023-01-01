Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Как оставаться востребованным на рынке и в коллективе? Эксперт в области стратегических коммуникаций Александр Цыпкин объясняет, почему важно постоянно расти. Повышение должности, зарплаты или числа подчиненных — сигнал не только для самого работника, но и для потенциальных работодателей и хэдхантеров. Чтобы оставаться «в цене», об этом необходимо помнить, как и о том, что слишком часто менять место работы тоже не дальновидно.



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