Про карьеру (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Предсказывать будущее проще, чем мы думаем: футуролог Руслан Юсуфов рассказывает, как оставаться востребованным несмотря на изменения. Ключ к успеху — оценивать не только свои навыки, но и аналогичные предложения на рынке и число потенциальных мест, где эти навыки можно применить. Ищите свой голубой океан, а если не находится — «отращивайте» новые компетенции. Тут очень помогает предпринимательское мышление: посмотрев на себя как на проект, можно увидеть риски, зоны роста и новые возможности.



Как не бояться уходить в сторону от привычных карьерных паттернов? Узнайте в лекции Руслана Юсуфова из цикла «Уроков Легенд» на платформе Wink.



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